Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES/2'nin sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
ÖSYM, ALES/2'nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından, ALES sonuçlarının açıklandığını ve sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabileceğini duyurdu.
Değerli ALES adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 12, 2021
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES
Etiketler: ÖSYM ALES Halis Aygün Sosyal Medya
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