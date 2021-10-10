Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) yapıldı. Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
SYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başladı ve saat 13.15'te sona erdi.
Sınavda, COVID-19 salgınına karşı tedbirler alındı.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
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