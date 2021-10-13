Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor
2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz" sözlerine yer verdi.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 13, 2021
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.
Etiketler: ÖSYM YKS Halis Aygün
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