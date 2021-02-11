4 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılan “YÖK Anadolu Projesi” eğitimde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Yükseköğrenimin her seviyesinden öğrenciler faydalanabilecek

Proje kapsamında 12 kıdemli üniversitenin kıdemli üyeleri, 2006 yılından sonra kurulan 15 genç üniversitenin çeşitli bölümlerindeki öğrencilere ders verecek ve araştırma alanlarında danışmanlık yapacak.

Genç üniversitelerdeki 170 bin 480 öğrencinin yararlanacağı projeden lisans öğrencileri kadar, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç akademisyenler de faydalanabilecek.

2020-2021 akademik yılı bahar dönemi koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde ilerleyecek.

Öğrenciler kendi okullarından mezun olacak

Proje kapsamında yapılan eşleşmede üniversitelerin yapısı değil, bazı bölümler ve dersler baz alındı.

Projede her bir genç üniversite, en çok 2 kıdemli üniversiteyle 5 bölüm veya program düzeyinde eşleştirildi. Genç üniversite bünyesindeki öğrenciler kendi okullarından mezun olacak ve sertifika veya diploma alamayacak.

Gönüllü olan öğretim üyeleri projede yer alacak

Eşleştirilen üniversitelerin araştırma altyapılarını ve kütüphane olanaklarını birbirine açacağı proje, yükseköğretimde “fırsat eşitliği ve sosyal adalet” kavramlarına katkı vermek isteyen öğretim üyelerinin “gönüllülük esasına dayalı” olarak yürütülecek.

Genç ve kıdemli üniversiteler

Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversiteleri program kapsamında “genç üniversite” olarak belirlendi.

“Kıdemli üniversiteler” ise Ankara, Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk üniversiteleri oldu.