“YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu”nun tanıtımı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’ın başkanlığında, YÖK Genel Kurul üyelerinin katılımlarıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Saraç, YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu’nun doktoralı insan kaynağının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamına imkân sağlayacağı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının önemli bir çalışması olduğunu söyledi.

"Öğretim üyeliği istihdamı süreci daha şeffaf, nitelik, liyakat ve ehliyet esaslı olarak yürütülmesi mümkün olacak"

Yeni YÖK 'ün bir hizmeti olan YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu sayesinde Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen doktorasını başarıyla tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversiteler bir araya geleceğine değinen YÖK Başkanı Saraç, “Böylece Türk yükseköğretim sisteminde doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine katkı sağlanacak ve öğretim üyeliği istihdamı sürecinin daha şeffaf, nitelik, liyakat ve ehliyet esaslı olarak yürütülmesi mümkün olacaktır.” diye konuştu.

Projenin doktoralı öğretim üyesi adayı ile nitelikli öğretim üyesine ihtiyaç duyan üniversiteler olmak üzere iki ayağı olduğunu ifade eden Saraç, doktoralı öğretim üyesi ayağında bu platforma doktora eğitimlerini başarı ile tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklular giriş yapabilecekleri sözlerine ekledi.

"Üniversitelere ihtiyaçları olan doktoralı öğretim üyeleri için çağrıda bulunmalarına veya ilanlarını paylaşmalarına da imkan tanıyacak"

YÖK Başkanı, projenin üniversiteler ayağında ise, platformun Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde bulunan “YÖK Kariyer” modülünde yer almakta olduğunu ve üniversitelere ihtiyaçları olan doktoralı öğretim üyeleri için çağrıda bulunmalarına veya ilanlarını paylaşmalarına da imkan tanıyacağının altını çizdi.

İlk aşamada bu platform devlet üniversiteleri için aktif hale getirileceğini hatırlatan Saraç, daha sonra vakıf üniversitelerinin de hizmetine sunulacağına dikkat çekti.

Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan bu platformun doktorasını tamamlamış akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamın gerçekleşmesine hizmet edeceğine vurgu yapan Başkan Saraç, Yeni YÖK olarak, kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Platformla üniversitelerde daha “şeffaf ve liyakat odaklı” istihdama imkan sağlanacak

“YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu” sayesinde Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen Türk veya yabancı uyruklu doktorasını başarıyla tamamlamış kişiler ile öğretim üyesi arayan devlet üniversiteleri dijital bir platformda bir araya gelecek.

YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformunun amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde “daha şeffaf ve liyakat odaklı” bir şekilde istihdamına imkân sağlamak. Üniversiteler bu dijital platform sayesinde istihdam etmek istedikleri alanda kendileri ile çalışmak isteyen doktoralı insan kaynağı ile doğrudan buluşabilecek.

Devlet Üniversiteleri platform üzerinden nasıl doktoralı öğretim üyesi adayları ile buluşabilecek?

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde bulunan “YÖK Kariyer” modülünü kullanarak ihtiyaçları olan doktoralı öğretim üyesi adayları için “çağrıda” bulunabilecek veya doğrudan “ilana” çıkabilecekler.

Üniversiteler, istihdam etmek istedikleri alanda kendileri ile çalışmak isteyecek yeterli doktoralı insan kaynağı olup olmadığını tespit etmek için “Çağrı”ya çıkıp ilan kısmında Resmi Gazete’de yayımladıkları “Doktor Öğretim Üyesi İlanları”nı sisteme girecekler.

Gerek “Çağrı” gerekse “İlan”larda ihtiyaç duyulan alanların sınıflamasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının belirlediği “Temel Alan/Bilim Alanı ve anahtar kelimeler” kullanılacak. Bu sayede üniversitenin aradığı uzmanlık ile kişilerin kendilerini tanımladıkları uzmanlık alanları eşleştirilmiş olacak.

Doktoralı Öğretim Üyesi Adayları platformdan nasıl yararlanabilecek?

Türk vatandaşı Doktoralı öğretim üyesi adayları“https://kariyer.yok.gov.tr” adresi veya “e-devlet” kapısı üzerinden platforma girebilecekler.

Üniversiteler tarafından girilen “çağrı” veya “ilanları” görebilmek için doktora mezunu olmak gereklidir. Doktora mezunu adaylar öncelikle uygulama üzerinden kendilerine ait özgeçmiş bilgilerini doldurarak sisteme dâhil olabilecekler.

Doktoralı öğretim üyesi adayları sisteme kayıt olduktan sonra;

- Üniversiteler tarafından sisteme girilen çağrı ve ilanları görebilir,

- Sisteme girilen çağrı ve ilanları takip edebilir veya takipten vazgeçebilir,

- Kendilerini uygun çağrı ve/veya ilanları listelerine/favorilerine ekleyebilirler,

- Diledikleri takdirde “Niyet Mektubu” gönderebilirler,

Niyet Mektubu, adayın ilgilendiği çağrı için üniversiteye iletmek istediği bilgileri içerir ve sadece ilgili üniversite tarafından görüntülenebilir.

Adaylar, Özgeçmiş ekranlarında bulunan ve uzmanlık alanlarını tanımlayan ÜAK temel alan, bilim alanı ve anahtar kelime seçimlerine uygun olarak platforma eklenen çağrı ve ilanlar için otomatik e-posta bildirimi alabilecekler. Bu bildirim, aday sistemdeki üyeliğini sonlandırıncaya kadar seçilen bilim alanı anahtar kelimelerine uygun olarak devam edecek.

Üstün niteliklere sahip olup Türk yükseköğretimine dahil olmak isteyenler de bu platformdan yararlanabilecekler.