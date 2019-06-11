Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gereken başvuruları yapan ve raporları kabul edilen engelli adayların, kullandıkları alet, araç ve cihazlarla engelli binalarında sınava alınabileceğini hatırlattı.

Engel, sağlık sorunu ve özel durumu olan, bu durumlarıyla ilgili sağlık kurulu raporlarını YKS başvuru döneminde ÖSYM'ye gönderen ve raporları kabul edilen adayların, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarıyla engelli binalarında sınava alındığını anlatan Aygün, şunları söyledi:

"Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel, sağlık sorunu veya özel durumu oluşan adaylar, bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını, dilekçeleri ekinde sınav öncesi çağrı merkezimizle iletişime geçerek ÖSYM Başkanlığına ulaştırmak zorundadır. Raporları Başkanlıkça kabul edilen adaylar, engel, sağlık veya özel durumları göz önünde tutularak, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla engelli binalarında sınava alınacaktır."

Kaynak: AA