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Eğitim
TRT Haber 25.03.2024 10:38

YKS'ye ikinci geç başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru süresini kaçıran adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanındı. Adaylar, bugünden itibaren 28 Mart saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

YKS'ye ikinci geç başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, bugün başlayan başvuru süreci 28 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

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