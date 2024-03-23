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Eğitim
TRT Haber 23.03.2024 11:19

YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı

Yükseköğretim Kurulu, 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 25-28 Mart tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
[Fotograf: AA]

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

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