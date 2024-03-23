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Eğitim
AA 23.03.2024 11:50

MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "veli randevu sistemi" ile veliler, öğretmen görüşmeleri için e-devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı

Veliler, öğretmen görüşmeleri için e-devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.

Öğretmenlerin boş zaman dilimlerine göre randevu alınıyor

Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle veli görüşmeleri için öğretmenlerin zaman açısından uygunluğunu belirliyor.

Veliler, okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıyor. Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor.

Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek.

Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek.

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