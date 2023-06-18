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Eğitim
TRT Haber-AA 18.06.2023 10:15

YKS'nin son oturumu Yabancı Dil Testi başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu saat 15.45'te başladı. Adaylara sınav için 120 dakika süre verilecek. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'nin son oturumu Yabancı Dil Testi başladı

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı.

Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

Son oturum YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45'te başladı, adaylara 120 dakika süre verilecek.

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 338 bin 14 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'nde (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak ve toplam 80 soru yer alacak.

Üçüncü ve son oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 aday sınava giriyor.

Sınav, 338 bin 14 adayın katılımıyla 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanıyor. Sınavın son oturumunda 49 bin 108 kişi görev alıyor. YDT'ye 1165 engelli aday katılıyor.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek, süre 120 dakika olacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Deprem bölgesinde de sınav heyecanı yaşandı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Görevliler, bazı öğrencileri yönlendirerek binaları bulmalarına yardımcı oldu.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

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