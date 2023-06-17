YKS'de ilk oturum başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15 itibarıyla başladı.

Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika oldu.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru bulunuyor.

İkinci oturum yarın

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Yabancı Dil Testi 120 dakika sürecek

Yarın yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. AYT ve YDT oturumlarının süresinde herhangi bir değişiklik olmadı. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.