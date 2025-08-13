Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 13.08.2025 11:45

YKS tercihleri için son gün bugün

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecek.

YKS tercihleri için son gün bugün

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar tercih işlemlerini yarına kadar tamamlayabilecek.

Adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye, 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

ETİKETLER
YKS ÖSYM
Sıradaki Haber
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Ayakkabı sektöründen 6 ayda 489,2 milyon dolarlık ihracat
12:14
Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
12:24
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
12:19
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail'in tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur
12:04
Türkiye'nin komşularına ihracatı 15,6 milyar dolara yaklaştı
12:02
187,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Gece müzeciliği Antalya'daki antik kentleri daha da canlandırdı
Gece müzeciliği Antalya'daki antik kentleri daha da canlandırdı
FOTO FOKUS
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ