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YKS tercih maratonunda son gün
[Fotoğraf: AA]
6 Ağustos'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek.
Üniversite hayali kuran 2,5 milyon aday için tercih sürecinde sona gelindi. Adaylar bu gece saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek.
Tercih süreci 6 Ağustos'ta başladı. Üniversite adayları ÖSYM'nin internet sitesinin yanı sıra ÖSYM AİS mobil uygulamasından da tercihlerini gerçekleştirebiliyor.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmıyor.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül arasında, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak.
Etiketler: YKS tercihSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 10:58
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