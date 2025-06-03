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Eğitim
TRT Haber/AA 03.06.2025 06:35

YKS için geri sayım başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek ve 3 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS için geri sayım başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. AYT sabah, YDT ise öğleden sonraki oturumda uygulanacak.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum olan AYT ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine 22 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Sınava giriş belgelerine 10 gün öncesinden erişilebilecek

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren edinilebilecek. Belgede, adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada, hiçbir adayın Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyeceği, bu kurala uymayan adayın sınavının geçersiz sayılacağı önemle vurgulandı.

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