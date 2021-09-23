Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS ek yerleştirme tercih işlemleri için son gün
[Fotoğraf: AA]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün sona erecek.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;
"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim."
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