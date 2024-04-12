Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 12.04.2024 11:11

Yeni müfredat bu ay açıklanacak

Eğitimde yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak.

Yeni müfredat bu ay açıklanacak

Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredat bu ay açıklanacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.

Yeni müfredatın sloganı; 'İyi insan yetiştirmek' olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.

Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak.

Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
MEB'den yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Küresel petrol arzı martta arttı
12:00
Orman teşkilatı yangınlarla mücadeleye hazır
11:57
ABD medyası: İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor
11:58
Çocuk gelişimine zararlı 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi
11:53
Bakan Göktaş'tan şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
11:52
"Kızılay Butik" bayramda da çocukların yüzlerini güldürdü
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı
FOTO FOKUS
Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı
Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ