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Eğitim
AA 11.04.2024 11:14

HAVELSAN'dan depremzede çocuklara 3D tasarım eğitimi

HAVELSAN tarafından Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen "Mühendis Çocuk" projesi kapsamında 850 çocuğa 3D Tasarım ve Üretim Teknolojileri Eğitimi verildi.

HAVELSAN'dan depremzede çocuklara 3D tasarım eğitimi
[Fotograf: AA]

Yaşamlarını dezavantajlı bölgelerde geçiren çocuklara mühendislik mesleğini tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş'taki Savunma Sanayi Konteyner Kent'e gelen proje gönüllülerince, 850 çocuğa 3D Tasarım ve Üretim Teknolojileri Eğitimi verildi.

Eğitimlerini tamlayan çocukların barındıkları konteynerleri ziyaret eden gönüllüler, proje kapsamında hazırlanan oyuncakları konteyner kentin küçük sakinlerine bayram hediyesi olarak teslim etti.

Proje gönüllüsü elektronik mühendisi Uğur Kızıloğlu, yeni nesillerin geleceğin mesleği olan mühendisliklere ilgisini çekmek istediklerini anlattı.

HAVELSAN'dan depremzede çocuklara 3D tasarım eğitimi

HAVELSAN sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurunun ardından çocuklara yönelik eğitimlere başladıklarını belirten Kızıloğlu, projeye çok sayıda firmanın da destek verdiğini söyledi.

Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Kızıloğlu, ayrıca 100'den fazla firmanın da desteğiyle binlerce oyuncak temin edildiğini dile getirdi.

"Bu oyuncakları Kahramanmaraş'ta eğitim verdiğimiz çocuklara teslim ediyoruz. Bu sayede aldıkları eğitimleri hatırlamalarına destek oluyoruz." diyen Kızıloğlu, bundan sonraki süreçte, depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde çocuklara yönelik teknoloji eğitimi vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

HAVELSAN'dan depremzede çocuklara 3D tasarım eğitimi

Kahramanmaraş'ta başlattıkları eğitim çerçevesinde Savunma Sanayi Konteyner Kent'te 850 çocuğa eğitim verdiklerine işaret eden Kızıloğlu, şunları kaydetti:

"Projenin ilk etabında Türkiye'nin dört bir yanından çocuklarımızı TEKNOFEST'lere götürdük ve onlara yeni teknolojileri tanıttık. Köylere gittik, çocuklara mühendisliği sevdirecek etkinlikler yaptık. Şu andan itibaren depremden etkilenen illerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde çocuklarımıza son teknolojiyi tanıtmak amacıyla ayaklarına kadar 3D yazıcılar götürüyoruz ve onlara eğitimler veriyoruz. Binlerce çocuğumuza ulaşmayı amaçlıyoruz."

Çocukların çok hevesli olduğuna işaret eden Kızıloğlu, hayal dünyalarına dokunmayı önemsedikleri çocuklara mühendisliği tanıtmak amacıyla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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