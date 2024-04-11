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Eğitim
AA 11.04.2024 12:37

MEB'den yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 16-20 Nisan'da Ankara'da "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek.

MEB'den yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YEĞİTEK bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından düzenlenecek kurs, yapay zeka araçları, blok tabanlı yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı gerçekleştirilecek.

Kurs için Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayımlanan yapay zeka alanında ilgili kursları tamamlayan Eğitimde Fatih Projesi eğitmenleri, kursiyer olarak belirlendi.

Eğitici eğitimi kursuyla öğretmenlerin güncel teknolojilerle ilgili mesleki gelişimleri desteklenecek. Kursa katılan eğitmenler, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği aldıkları bu eğitimleri mahallinde de düzenleyecek.

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