Eğitim
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı17 Eylül 2019 Salı 14:24 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:47
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
2-9 Eylül'de tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: tıpta yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı