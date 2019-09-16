Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde üretilen ürünlerin tanıtılması amacıyla bir süredir web portalı hazırlıkları yürütüyordu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu web portalını "http://mtedose.meb.gov.tr" adresinden erişime açtıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ürün kataloğunda mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı döner sermaye işletmelerinde üretilen ürünler ve sunulan hizmetler belirli kategoriler altında özellikleri ve görselleriyle birlikte yer alıyor. Katalogda 13 ana kategoride ürünler sergileniyor ve 78 alt kategoride okul araç gereçlerinden giyim, ayakkabı ve aksesuarlara, oyuncak, hediyelik eşyadan yapı ve enerji sistemlerine kadar bin 752 ürün ile ilgili detaylı bilgiye erişilebiliyor."

Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

Mahmut Özer, MEB istatistiklerine göre, bu yılın 8 ayında mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon liralık gelir elde edildiğini anlattı.

Ürünler ve hizmetlerin mesleki ve teknik ortaöğretimde okuyan öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirdiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, bir taraftan eğitim aldıkları alanlarla ilgili pratik becerilerini geliştirirken diğer taraftan üretime katkıları ölçüsünde asgari ücrete kadar gelir elde edebiliyor. Bakanlık olarak bu konuda tüm okullarımızı teşvik ediyoruz. Bu kapsamda hazine kesintisinin yüzde 15'den yüzde 1'e düşmesi üretim kapasitesinin artmasına çok önemli katkıda bulundu. Bu yıl, üretimde 2018'e göre yaklaşık yüzde 40'lık bir artış oldu. Şimdi bu hizmetlerin görünürlüğünü artırmak ve erişimini kolaylaştırmak için yeni bir adım daha atmış bulunuyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ve hizmete alınan web ortamındaki ürün kataloğu ile artık döner sermaye işletmesi bulunan tüm okullarımızda üretilen ürünler ve sağlanan hizmetlere tek bir noktadan erişilebilecek."

Özer, erişime açılan portalın mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan işlerin görünürlüğünü artıracağını, dağınıklığı tek bir noktada topladığı için sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştıracağını vurguladı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kataloğun yeni ürünler ve hizmetlerle sürekli güncelleneceğini belirtti.

Kaynak: AA