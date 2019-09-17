Eğitim
ALES başvuruları başladı17 Eylül 2019 Salı 10:09 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 10:18
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 17 Kasım'da uygulanacak 2019-ALES/3 için başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.
Başvurular, 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.
Kaynak: AA
Etiketler: ales başvuruları 2019 ales