Eğitim

ALES başvuruları başladı

17 Eylül 2019 Salı 10:09 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 10:18

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 17 Kasım'da uygulanacak 2019-ALES/3 için başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.