Haber Giriş: Kaynak: AA
YDS sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2020-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2020-YDS Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/cqCkrJOUzG pic.twitter.com/hGaOWHmpdW— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 22, 2020
Etiketler: ÖSYMSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 11:43
Son Haberler
- 11:51
- 11:46
- 11:38
- 11:32
- 11:26
Sıradaki Haber
Laboratuvar dersleri sanal ortama taşınıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz