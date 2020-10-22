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KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır" dedi.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Etiketler: KPSSSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 08:46
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