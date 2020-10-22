Laboratuvar dersleri sanal ortama taşınıyor
Üniversite öğrencileri, genel kimya ve fizik laboratuvarı derslerini uzaktan eğitimle takip edebilecek. Uygulama 26 Ekim'de başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ekim'de, Fen, Mühendislik, Eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı derslerinin sanal ortamda verilebileceğini açıklamıştı.
YÖK'ün Sanal Laboratuvar Projesi'nde sona gelindi. Projenin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya, projeye destek veren 18 üniversitenin rektörü de katıldı.
15 bin civarındaki öğrencinin hizmetine sunulacak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, projenin, 18 üniversitenin Fen ve Mühendislik fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencinin hizmetine sunulacağını söyledi.
Deneyler öğrenciler tarafından uygulanabilecek
Proje ile üniversite öğrencileri genel fizik ve genel kimya laboratuvar derslerini sanal ortamda işleyecek. Deneyler adım adım izlenerek, öğrenciler tarafından uygulanabilecek.
YÖK'ün bu projesinin hayata geçmesi için TÜBİTAK'ın büyük katkı verdiğini belirten Saraç, farklı üniversitelerden 24 akademisyenin de bu projede görev aldığını ifade etti.
Sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapılabilecek
YÖK Sanal Laboratuvar uygulaması 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren hizmete girecek. Sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapılabilecek. Uygulama, üniversitelerde yüz yüze eğitime başlandığında da devam edecek.