Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ekim'de, Fen, Mühendislik, Eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı derslerinin sanal ortamda verilebileceğini açıklamıştı.

YÖK'ün Sanal Laboratuvar Projesi'nde sona gelindi. Projenin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya, projeye destek veren 18 üniversitenin rektörü de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

15 bin civarındaki öğrencinin hizmetine sunulacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, projenin, 18 üniversitenin Fen ve Mühendislik fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencinin hizmetine sunulacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Deneyler öğrenciler tarafından uygulanabilecek

Proje ile üniversite öğrencileri genel fizik ve genel kimya laboratuvar derslerini sanal ortamda işleyecek. Deneyler adım adım izlenerek, öğrenciler tarafından uygulanabilecek.

YÖK'ün bu projesinin hayata geçmesi için TÜBİTAK'ın büyük katkı verdiğini belirten Saraç, farklı üniversitelerden 24 akademisyenin de bu projede görev aldığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapılabilecek

YÖK Sanal Laboratuvar uygulaması 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren hizmete girecek. Sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapılabilecek. Uygulama, üniversitelerde yüz yüze eğitime başlandığında da devam edecek.