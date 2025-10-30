Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 30.10.2025 13:25

Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi

Bu yıl yaz Kur'an kursları için açılan 117 bin 238 derslikte 2 milyon 540 bin 557 çocuğa eğitim hizmeti sunuldu.

Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca sahih dini bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla eğitimler düzenlenmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında 780 bin 28 öğrenciye Kur'an-ı Kerim ve manevi değerleri kapsayan dini eğitim verildi.

Bu yıl açılan 117 bin 238 derslikte ise 2 milyon 540 bin 557 çocuğa yaz Kur'an kursu hizmeti sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, din istismarıyla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik 16 bin 782 konferans, panel ve seminer ile 262 bin 750 vaaz ve irşat programı düzenlendi.

Dini bilgilere doğru ve sağlıklı erişim için ücretsiz eserler dağıtılacak

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, toplumun güncel ihtiyaçlarını karşılamak, kasıtlı, yanlış ve hurafeye dayalı yaklaşımları ayırt ederek, temel dini bilgilere doğru ve sağlıklı biçimde erişimi sağlamak amacıyla yazılı, görsel ve işitsel kanallar aracılığıyla etkin bir bilgilendirme imkanı sunulacak.

Buna göre, dini bilgilere doğru ve sağlıklı biçimde erişimin sağlanmasına yönelik basılan eserler "ücretsiz" dağıtılacak, yabancı dil ve lehçelerde eserler basılacak.

Çocuklar için siyer etkinlik kitabı ve 11-14 yaş grubuna özel dini bilgiler kitabı hazırlanacak.

Ayrıca Kur'an kursu öğreticilerine yönelik yılda üç kez destekleyici ve bilgilendirici içerikler yayımlanacak.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Gazete
Sıradaki Haber
e-YDS 2025/11 sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Mavi Vatanda 'Nusret-2025' tatbikatı
14:28
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 2026'nın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor
14:19
Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 226 bin kişi faydalandı
14:06
Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
13:55
Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
13:53
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu
Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ