Öğrenciler uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçti. Ancak, vaka sayılarındaki artış bazı öğrencileri tedirgin ediyor. Bu durum, çocuklarda temizlik takıntılarını tetikliyor.

Uzmanlar, koronavirüse karşı önlemler alınırken uyarıların korkutucu boyuta varmamasını öneriyor.

"Virüsten korkan çocuklar yemek bile yemiyor"

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Nagihan Saday Duman, "Hastalıktan korktuğu için dokunmuyor, yaklaşmıyor, maskesini açmıyor yemek yiyecek olsa bile aç kalıyor. Açlıkla baş edemediği için duygu kontrolünde zorlanıyor. Fiziksel rahatsızlıklara da neden oluyor. Çocuk temizlikten dolayı tuvalete gitmek istemiyor. Bu durum böbrek hastalığına kadar gidebiliyor" dedi.

"Salgından dolayı çocuklar yalnızlaşmaya gidebiliyor"

Salgının bazı çocuklarda yalnızlaşma sürecinin de başladığına dikkat çeken Duman, "Yan yana olmaktan korkar hale geldiler, oyun oynamak istemiyorlar. Oyunlarda dışarıda kalabiliyor arkadaşına yaklaşmıyor, uzak tutmaya çalışıyor. Bu nokta da yalnızlaşmaya gidebiliyor. Sosyal ruhsal anlamda zorluk çıkarabiliyor" diye konuştu.

Uzmanlardan ailelere uyarı: Korkutucu uyarılar yapılmamalı

Uzmanlar çocukları virüse karşı uyarırken korkutucu olmamak gerektiği konusunda aileleri uyarıyor. Onlara "yaklaşma, dokunma, hastalanacaksın" gibi cümleler kurulmamalı. Sakin ve çözüm odaklı yaklaşılmalı.

Çocuklarda yemek yememe, bir yere dokunmama gibi günlük işlevsellik bozukluğu başladığında ise uzman desteği alınması öneriliyor.