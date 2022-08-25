Ortaöğretim Başarı Puanı sınav sıralamasını belirleyen önemli faktörlerden biri.

Bu yüzden uzmanlar Ortaöğretim Başarı Puanının yarıya düşmemesi için adayların bu sene kayıt yaptırmalarını öneriyor.

Rehber Öğretmen Serkan Temel kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki sene başarı puanlarının düştüğünü belirterek, Orada da şöyle bir dezavantaj var gelecek sene sınava girdiklerinde ortaöğretim başarı puanları mutlaka yarıya iniyor. Mutlaka kayıt yaptırmalılar. Kayıtlarına da bir sene devam ettikten sonra kendi bölümleriyle alakalı ya da başka bölümle alakalı başka okullardaki kurumlara yatay geçiş yapma imkanı var'' dedi.

Üniversite öğrencilerinin yatay geçiş yapabilmeleri için not ortalamaları, bölümlerin kontenjanları önemli kriterler arasında yer alıyor.

Lisans ve ön lisans programlarının tümüne yerleşen 1 milyon 5 bin 490 adayın kayıt işlemleri 26 Ağustos cuma günü sona erecek.