Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular için son gün yarın.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına ilişkin takvime göre; uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-19 Eylül arasında yapılacak.

Uzman öğretmenlik eğitimine en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, başöğretmen eğitimine ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet yapmış olanlar başvurabilecek.

Sınav 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. Unvanlarını alan öğretmenler, 15 Ocak'tan itibaren eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Uzman öğretmenlere bin 342 lira ek ödeme yapılacak. Başöğretmenlerin maaşları ise 2 bin 684 lira artacak.

Lisans üstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulacak.