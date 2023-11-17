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Eğitim
AA 17.11.2023 17:57

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı çevrim içi yapılacak

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" yurt içi ve yurt dışında çevrim içi 19 Kasım'da yapılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre pazar günkü sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için girecek.

Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.

Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023'te saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabilecek.

Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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