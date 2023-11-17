YÖK Başkanı Özvar: Hedefimiz en az bir üniversitemizi dünyada ilk 100'e sokmak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı'na katıldı ve üniversitenin 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu olarak 11. ve 12. Kalkınma Planlarında yer alan "yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması" hedefi doğrultusunda, yükseköğretimin tüm süreçlerinde çeşitlilik, farklılaşma ile bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerini ifade eden Özvar, bu kapsamda YÖK'ün, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nın 25 üniversitenin katılımıyla yürütüldüğünü anlattı.

Üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmalarının ve aynı misyona sahip olmalarının yükseköğretimde gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durum olduğunu düşündüklerine işaret eden Özvar, belirli uzmanlık alanlarında misyon yüklenen 80 üniversite bulunduğunu aktardı.

"Diğer üniversitelerden de bekliyoruz"

Erol Özvar, tarım ve havza bazlı kalkınma alanında YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2017'den itibaren desteklenen ilk pilot üniversiteden biri olan Bingöl Üniversitesinin arı ve arı ürünleri konusunda ihtisaslaştığını, bal başta olmak üzere arı ürünlerinin Türkiye'deki ve bölgedeki adresi haline gelmeyi hedeflediğini belirtti.

Özvar, üniversitenin arı ürünleri konusunda oluşturduğu dijital platformla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde arı ve arı ürünleri alanında ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarındaki mevcut insan kaynakları ve her türlü altyapı dijital ortamda bir araya getirilerek kolaylıkla erişim sağlanabilen bir platform oluşturulmuştur. Bu platform, ülkemizdeki ilgili üretici, sanayici, kamu kuruluşları, birlikler ve Ar-Ge çalışmaları yapacak araştırmacılara önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızca Bingöl Üniversitemize Koordinatörlük görevi verilmiştir."

Özvar, benzer çalışmaların bölgedeki üniversiteler tarafından yapılmasını beklediklerini belirterek, "Bilhassa bu dijital platform internet ortamında tüketicileri, üreticileri, araştırmacıları ve alana ilgi duyan tüm tarafları bir araya getirme kapasitesine sahip, önemli bir proje olarak diğer üniversitelerden de bekliyoruz." dedi.

Üniversite bünyesinde faaliyete geçirilen "Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile Bingöl Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Özvar, "İhtisaslaşma faaliyetleri doğrultusunda Bingöl Üniversitemize Yükseköğretim Kurulu ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan proje, kadro, program ve birim açma destekleri bundan sonra da ihtiyaçlarına ve performansına göre verilmeye devam edecektir." diye konuştu.

"El birliğiyle Türkiye'nin yapamayacağı, ulaşamayacağı hiçbir hedef yok"

YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, YÖK'e ve üniversitelere, "dünya üniversiteleri sıralamasında çok daha iyi noktalara getirilmesi" misyonunu yüklediğini söyledi.

Türkiye'den 3 üniversitenin bu yıl itibariyle "dünyanın ilk 500 üniversitesi" arasına girdiğini hatırlatan Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, önümüzdeki en geç 10 yıl içinde en az 10 üniversitemizi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına, en az bir üniversitemizi de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği misyonların başında gelmektedir. Bunu başarmanın yolu, üniversitelerimizin uluslararası saygınlığından geçmektedir. Bunun yolu ise üniversitelerimizin akademik üretkenlik ve akademik kalite konusundaki standartlarını en yüksek noktaya çıkarmasına bağlıdır. Üniversitelerimizin gerek yayın kapasitesi gerek yayın sayıları gerekse kalitesi bakımından ortaya koyacağı performans, bu başarıları büyük ölçüde belirleyecektir. YÖK ve üniversiteler olarak en büyük hedefimiz, üniversitelerimizi dünyanın en saygın kurum ve kuruluşları arasına sokmaktır."

Özvar, bölgesel kalkınmanın yolunun, üniversitelerin, ilgili bakanlıkların, ilgili mahalli yönetimlerin el birliğiyle dostane çalışması olduğunu ifade ederek, "El birliğiyle Türkiye'nin yapamayacağı, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. Üniversitelerimiz, bölgesindeki ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla el birliği ile bölgesini kalkındırmaya devam edecektir. Bu inanç, bu hedef, bu azimle beraber inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve misyon çerçevesinde amaçlarımıza ulaşacağız." diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise Türkiye'de ilk "arı ve arı ürünleri yüksek lisans ve doktora programları"nın üniversite bünyesinde açıldığını, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulunun kurulduğunu dile getirdi.

Programla ilgili faaliyetleri koordine etmek üzere üniversite bünyesinde "Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimi"nin (PİKOM) kurulduğunu aktaran Çapak, Dijital Arı ve Arı Ürünleri Platformu'na da üniversitenin internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

Törene, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, çok sayıda üniversite rektörü, sanayi odası başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Fuarda, arı ürünleriyle ilgili stantlar açıldı

YÖK Başkanı Özvar, daha sonra Uluslararası Bal Şurası kapsamında açılan fuarda, stantları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bingöl balını ve propolisten elde edilen ürünleri tadan Özvar, bal arısı simülasyonunu sanal gözlükle izledi.

Bingöl Üniversitesinin ev sahipliğindeki Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı, 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

Fuar kapsamında, bal yeme yarışması, ballı lezzetler atölyesi, gastronomi söyleşisi, kovan boyama ve süsleme etkinliği, arıcılık temalı resim ve sanat atölyesi ile uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye ve 11 ülkeden 85 bilim insanının katılım sağladığı Bal Şurası'nda, arı yetiştiriciliği üzerine yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Şuranın sonuç bildirgesinin, 19 Kasım Pazar günü açıklanması bekleniyor.