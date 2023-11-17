Depremzede üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 2023-2024 öğretim yılında ailesi veya kendisi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden öğrenciler ile bu illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Bu öğrencilerden 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ödeme yapmış olanlara, yükseköğretim kurumları tarafından ücret iadesi yapılacak.

Ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.