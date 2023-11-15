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Eğitim
AA 15.11.2023 19:37

Uluslararası öğrencilerin ikamet izinlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında, Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvurularının kolaylaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Uluslararası öğrencilerin ikamet izinlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıktaki imza töreninde yaptığı konuşmada, çalışmalarının ortak amacının, uluslararası anlamda başarılı öğrencileri kazanmak ve onlara Türkiye'nin yükseköğrenim imkanlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin, birer Türkiye elçisi olacağını, kültür ve medeniyet değerlerinin tanıtımı ile bilim diplomasisine katkı sağlayacağına işaret eden Yerlikaya, uluslararası öğrencilik konusunun plan ve programlı yürümesi için göç yönetiminin önemini vurguladı.

Yerlikaya, uluslararası öğrenciliğin, düzenli göçmenliğin en tipik örneklerinden olduğuna işaret ederek, "Uluslararası öğrencilerin eğitim hakları kanunlarla belirlenmiştir. Bu öğrenciler, farklı devletlerin vatandaşları olmaları nedeniyle Türkiye'ye gelme planı yapmalarından itibaren yabancılar hukuku kurallarına tabi olmaktadırlar. Bu çerçevede vize işlemleri, sınır geçiş prosedürleri ve öğrenimleri süresince almaları gereken ikamet izinleri bu işlemlerin başlıcalarıdır. Bu protokol, bu süreçleri kolaylaştıracak, iş akışındaki bürokratik işlemleri en aza indirecektir." dedi.

Uluslararası öğrencilerin ikamet izinlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

Bu protokolle uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvuru süreçlerinde, İçişleri Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artırılacağını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu protokolle üniversiteler ve il göç idaresi müdürlükleri arasında temsilciler belirlenecek. Uluslararası öğrencilerin iş ve işlemleri etkin bir şekilde yürütülecektir. Öğrenci ikamet izni dosyaları üniversiteler yani öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından hızlandırılacak ve il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilecektir. Parmak izi alınma süreci, mobil araçlarla ve üniversitelerle koordineli olarak planlanacaktır."

"Ülkemizde 198 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır"

Özvar da Türkiye'nin, uluslararası eğitim öğretim alanında önemli bir dünya merkezi olması yolunda çabaladıklarını dile getirerek, bu kapsamda YÖK'ün ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de 208 yükseköğretim kurumunda, 7 milyondan fazla öğrenci ve 180 binden fazla öğretim elemanı olduğuna işaret eden Özvar, "Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa yükseköğretim alanının en önde gelen ülkesi durumundadır. Bu nicel üstünlüğün yanında eğitim ve öğretim kalitesini artırmaya odaklı yapısal dönüşümlere yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir." dedi.

Özvar, bu yoldaki en önemli araçlardan birinin bilim diplomasisi ve uluslararasılaşma olduğunu belirterek, "Yükseköğrenim için ülkemizi tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısı son 20 yılda büyük ivme kazanarak artmıştır. 2023-2024 akademik yılında ülkemizde 198 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci kabul eden ve eğiten ilk 10 ülke arasındadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrencilerin ikamet izinlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

Protokolle uluslararası öğrencilerin, ikamet izni süreçlerinde Göç İdaresi Başkanlığı, YÖK, il göç idaresi müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, "Paydaşlar olarak asıl amacımız, ülkemizi yükseköğrenim için tercih ederek dünyanın birçok farklı yerinden gelen uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizin misafirperverlik anlayışına dayalı olarak güvenli ve usulüne uygun seri yöntemlerle hukuki durumlarına ilişkin belgeleri almalarıdır." dedi.

Konuşmaların ardından Yerlikaya ve Özvar, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile YÖK arasındaki "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

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