Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 15.11.2023 14:02

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı. Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

ETİKETLER
LGS Milli Eğitim Bakanlığı YouTube
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mutlaka olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
14:17
Ürdün: İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki vahşeti karşısında BMGK'nin sessizliğini kınıyoruz
14:12
Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
14:12
İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde onlarca sağlık personeli ve sivili alıkoyduğu bildirildi
14:16
3 terörist etkisiz hale getirildi
14:06
AB ekonomik büyüme tahminini düşürdü
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
İsrail saldırısı ardından Şifa'dan ilk fotoğraflar
FOTO FOKUS
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
Dükkanını açan kadına sokak köpekleri saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ