YÖK’ten gelen açıklamada üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek vermek amacıyla 6 GB ücretsiz internet kotası tanımlanacağı belirtildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nun hizmette olduğu hatırlatıldı.

YÖK Dersleri Platformu sisteminde hangi üniversiteler var?

Sistemde yer alan üniversitelere buradan ulaşabilirsiniz

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Sevgili Öğrencilerimiz,

Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…”