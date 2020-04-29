Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yaptı. Bakan Selçuk bu sene sınıfta kalma ile ilgili de soruları cevapladı. Peki sınıfta kalma var mı? Sınıflar nasıl geçilecek?

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklamaları:

Sınıf geçme kriteri ne olacak?

Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler.

İkinci dönem için not verilecek mi?

İkinci dönem için not verilmeyecek. Birinci dönem alınan notlar değerlendirmeye alınacak.

Zayıf notu olanlar sınıfı geçebilecek mi?

Zayıf notları olanlar da sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Sınıf geçme ile ilgili not ortalamasına bakılmayacak.

Sınıfta kalma olacak mı?

Sınıfta kalma olmayacak. Bu yıl tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecek.