Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yaptı. Peki LGS ertelendi mi? LGS nasıl yapılacak?

LGS 2020 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS’ye ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağını söyledi.

Selçuk “ LGS takvimini hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.https://t.co/UBE0218tfP pic.twitter.com/ZU14vPz7al — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2020

LGS uygulamasına da değinen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınav sürecinde sosyal mesafe konusunda simülasyonlar yaptıklarını ve Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte oturma düzenine ilişkin çalıştıklarını ifade etti.

Sınıf geçme sistemi nasıl olacak?

Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler.

İkinci dönem için not verilecek mi?

İkinci dönem için not verilmeyecek. Birinci dönem alınan notlar değerlendirmeye alınacak.

Zayıf notu olanlar sınıfı geçebilecek mi?

Zayıf notları olanlar da sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Sınıf geçme ile ilgili not ortalamasına bakılmayacak.

Sınıfta kalma olacak mı?

Sınıfta kalma olmayacak. Bu yıl tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecek.