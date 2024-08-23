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Eğitim
TRT Haber 23.08.2024 00:05

Üniversite kayıtları bugün sona erecek

Üniversitelerde kayıt işlemleri bugün sona erecek. Adaylar için 26 Ağustos itibarıyla mazeretli kayıt başvuruları alınacak. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.

Üniversite kayıtları bugün sona erecek

Üniversitelerde 19 Ağustos'ta başlayan kayıtlar bugün sona eriyor. 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasındaysa adaylar mazeretli kayıt başvurularını yapabilecek. 2 Eylül'den sonra kayıt işlemi için başvuru alınmayacak.

Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının ise tamamı doldu.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, meslek yüksek okullarının puanları arttı.

Ek yerleştirme süreci başlayacak

Ön lisans pilotaj programı, 536,7 puanın üstünde rekor bir puanla öğrenci aldı. Siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı.

Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.

2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek.

Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak.

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