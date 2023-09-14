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Eğitim
AA 14.09.2023 15:29

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2023- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın 2. dönemi için giriş belgeleri erişime açıldı.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotograf: AA]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak 2023-TUS 2. Dönem ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2023-TUS ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. Aşama sınavı için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2023-TUS 2. Dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 2. Aşama Sınavı'na girecek adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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