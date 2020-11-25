Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS tercihlerinde süre doluyor
[Fotoğraf: AA]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem tercih işlemleri yarın saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, yarın saat 23.59'a kadar yapılacak.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Yerleştirme işleminde, TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.
Etiketler: Sınav Takvimi ÖSYM
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