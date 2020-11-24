Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Tarihlerde İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj"larıyla ilgili il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği hatırlatıldı.

Yazıdaki bilgilere göre, işletmeler tarafından koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla işletmelerde beceri eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencileri staja devam edebilecek.

İşletmenin talebi ve velinin izni ile 30 Kasım'dan itibaren staj uygulamaları sürecek.