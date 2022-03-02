Anadolu Üniversitesi (AÜ) Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) tarafından geliştirilen "Anadolu Sak Zeka Ölçeği" ile dileyen ailelere özel hizmet sunuluyor.

ÜYEP'in bu testi, özel yetenekli ve diğer öğrencilerin bilişsel düzeylerinin ve profillerinin belirlenmesinde temel araç görevi üstleniyor.

4-12 yaş aralığındaki çocuklara ailelerin isteği üzerine uygulanan test, sadece merkezde eğitim gören çocuklara değil tüm ülkede hizmette.

Avrupa Birliği yetenek noktalarından biri olan ÜYEP, özel yetenekli çocukların eğitimi için gerçekleştirilen akreditasyon süreçlerinin önemli bir parçası olarak da görev üstleniyor.

Türkiye'nin ilk yerli zeka testi

Öğretim elemanı yetiştirme programında da aktif görev alan ÜYEP sayesinde Anadolu Üniversitesi, özel yeteneklilerin eğitimi alanında uzman yetiştirilmesi için Türkiye'de doktora eğitimi verebilen 3 üniversiteden biri arasında.

Türkiye'nin ilk yerli zeka testi "Anadolu Sak Zeka Ölçeği" öğrencilerin bilişsel düzeylerinin ve profillerinin belirlenmesini sağlıyor.

TÜBİTAK'ın destekleri ve AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Sak'ın projesiyle, üniversitenin Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007'de kurulan EYÜP'te, merkezin müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak ve müdür yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Ayaz da çalışmalarda yer alıyor.