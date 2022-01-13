TÜMAD Madencilik tarafından iki yıl önce temelleri atılan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi.

Yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen lisede, konferans salonundan kütüphaneye, müzik, resim odalarından laboratuvarlara birçok alan yer alıyor.

Açılış merasimi yapılacak

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında salgın nedeniyle uzaktan eğitime başlayan okul, eylülden itibaren ise yüz yüze eğitim vermek üzere öğrenci kabul etti.

Pandemi sebebiyle yapılamayan açılış merasimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Maden laboratuvarıyla Türkiye'de bir ilk

Okulda bulunan ve yaklaşık 1 milyon liraya mal olan maden laboratuvarı da Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Burası, maden sahalarında bulunanlara benzer vasıflara sahip bir laboratuvar olma özelliği taşıyor.

Sadece teorik eğitimin yer almayacağı lisede öğrenciler, Türkiye'nin doğal zenginliklerini dokunarak ve hissederek öğrenecek.

Öğretmenlerden ve sektörün önde gelen isimlerinden ders alacak öğrenciler, bilgilerini ise madenlerde yaşayarak tatbik edecek. Böylece öğrenciler hem "alaylı" hem de "mektepli" olarak yetişecek.

Staj ve istihdam imkanı

Şu anda 144 öğrencinin eğitim gördüğü lise tam kapasite faaliyete geçtiğinde 544 öğrenciyi madenlere hazırlayacak.

Bölgedeki madencilik alanında faaliyet gösteren firmalar da öğrencilere staj ve istihdam imkanı sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıran madencilik sektörünün yeni kahramanlarının yetişeceği okulun önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.