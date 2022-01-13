Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA]
27 Mart'ta gerçekleştirilecek 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı.
2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugünden itibaren 9 Şubat'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Adayların, başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Sınav, 27 Mart'ta yapılacak.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı ÖSYM
Son Haberler
- 11:23
- 11:23
- 11:28
- 11:19
- 11:15
Sıradaki Haber
Bakan Özer: COVID-19 nedeniyle kapalı olan okul yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz