Parçalı Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 04.09.2024 15:57

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğrencilere "beceri odaklı" eğitim anlayışı sunuyor

Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilere konu odaklı bir program anlayışından çok beceri odaklı bir eğitim anlayışı sunduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğrencilere "beceri odaklı" eğitim anlayışı sunuyor

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "16. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi"ne katılmak için Edirne'ye gelen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eğitim sistemini ileriye taşıyacak modelin hazırlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 10 yıllık bir çalışma ile hazırlandığını, modelde beceri ve değer eğitiminin ön plana çıktığını belirten Yılmaz, "Bu programda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konular, 21. yüzyılda ihtiyaç duyacakları becerilerle donatılmış şekilde veriliyor. Kültürümüze uygun olarak 'köklerden geleceğe' imzasıyla Türk-İslam bilim insanlarına yer vererek, Anadolu topraklarında yaşamış bilim insanlarına değinerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak bir model tasarladık" diye konuştu.

Doç. Dr. Yılmaz, yeni modelde öğrencilerin alan, kavramsal, sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

"Beceri odaklı eğitime geçilmiş olması programın en önemli noktalarından biri"

Beceri temelli eğitimin öğrencilere büyük katkılar sunacağını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örneğin daha önceki öğretim programlarımızda kazanımlarımız daha çok konu odaklıydı. Ancak günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulanlar konu içeriklerinden çok daha fazlası. Amaç öğrencilerin farklı konu içeriklerini, değişik konu alanlarına uygulayabilecekleri becerileri kazanması olacak. Uluslararası sınavlar ve programlarda da benzer yaklaşımları görüyoruz. Belirlenen standartlar, öğrenme çıktıları, öğrenme hedefleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) okuryazarlık becerileri kapsamı altında aynı şekilde becerilerle ifade ediliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde konu odaklı bir program anlayışından beceri odaklı bir eğitim anlayışına geçilmiş olması bu programın en önemli noktalarından biri."

ETİKETLER
Edirne Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
"Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasına yalanlama
18:04
Avrupa'da maymun çiçeği virüsü uyarısı: Risk düşük ancak hazırlıklı olunmalı
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
17:36
Beyaz eşya satışları yılın 7 ayında yüzde 10 arttı
17:45
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı
18:14
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
FOTO FOKUS
Kaza sonrası işe yetişmek istedi, 10 metre sonra tekrar kaza yaptı
Kaza sonrası işe yetişmek istedi, 10 metre sonra tekrar kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ