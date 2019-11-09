Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'deki tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini kolaylaştırmak ve entegrasyonlarını artırmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren "uyum sınıfları" oluşturulması kararı alındı.

Bu çerçevede 81 ilde bulunan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyelerini tespit etmek amacıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlendi.

İlkokul 3 ve 4. sınıf, ortaokul ve lise kademelerinde 300 binin üzerinde öğrencinin katılım sağladığı Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda 60 puanın altında kalan öğrenciler için eylül ayından itibaren Türkiye genelinde "uyum sınıfları" oluşturuldu.

Görsel sanatlar ve yabancı dil de öğreniyorlar

Bakanlığın verilerine göre, 81 ilde açılan uyum sınıflarında halihazırda yaklaşık 115 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

Bu sınıflarla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyinin artırılması ve Türk eğitim sistemine uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Uyum sınıflarında Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Arapça veya İngilizce seçmeli yabancı dil, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi derslere de yer veriliyor.

Toplam 785 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyor

Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Geçici Barınma Merkezleri ile göçten yoğun olarak etkilenen şehirlerde "geçici eğitim merkezleri" kuran bakanlık, 2016-2017 eğitim öğretim döneminden itibaren yürüttüğü çalışmalarla çocukların resmi okullara yönlendirilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda kasım ayı itibarıyla MEB'e bağlı resmi okullarda ve sayıları her geçen gün azalan geçici eğitim merkezlerinde toplam 785 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

Büyük bölümünü Suriyeli çocukların oluşturduğu öğrenciler içinde farklı ülkelerden çocuklar da bulunuyor.

Kaynak: AA