Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler için hazırlanan yeni web sitesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerimizden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesi yayında."

Öğretmenler için hazırlanan web sitesine "ogretmen.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AA