Eğitim
Öğretmenlere özel web sitesi yayında08 Kasım 2019 Cuma 17:00 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 17:06
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programları, eğitim haberleri ve etkinliklerden haberdar olabilmesine imkan tanıyacak "ogretmen.meb.gov.tr" web sitesinin hizmete sunulduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler için hazırlanan yeni web sitesine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerimizden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesi yayında."
Öğretmenler için hazırlanan web sitesine "ogretmen.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: ziya selçuk twitter öğretmenler web sitesi