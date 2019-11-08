ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar açıklanan 2019-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: AA