TRT, Kütahya’da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verdi

TRT'nin "Gençler İçin Gazetecilik" projesi bu kez Kütahya'da gençlere kapısını açtı. Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'nde Mobil Gazetecilik Atölyesi eğitimleri düzenlendi.

3 günlük eğitime 80 öğrenci katıldı. Hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler anlatıldı. Eğitim sonunda ise sertifikalar dağıtıldı.

Projesi Koordinatörü Alpay Arı, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "2017 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde yapmaya devam ediyoruz. Çünkü TRT özü ve sözü insan olan bir kurum. Dünyada eşi benzeri pek nadir bulunan bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi de verdiğimiz derslerin detaylarıdır aslında" diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin kişiye eğitim verildi

Öğrenciler teorik derslerin ardından uygulamaya geçti. Hazırladıkları içerikler eğitimciler tarafından puanlandı, "Şeker Konağı" adlı video birinci seçildi.

"Gençler İçin Gazetecilik" projesi kapsamında şuana kadar yaklaşık 3 bin kişiye eğitim verildi.