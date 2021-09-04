Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tıpta uzmanlık sınavı yarın yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı yarın yapılacak.
Adaylar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavları için giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.
2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavları için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Etiketler: Sınav Takvimi ÖSYM
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