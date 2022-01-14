Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2022 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.

Aygün, paylaşımında şunları kaydetti;

"Kıymetli hekimlerimiz, 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1.Dönem başvurularını bugün başlatıyoruz. Başvurularınızı 14-24 Ocak 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Hekimlerimizin sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 3 ilde 4 sınav merkezinde uyguladığımız TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavını bu yıldan itibaren 14 ilde 15 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Hekimlerimize başarılar dilerim."