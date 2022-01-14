Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 6 Mart'ta gerçekleştirilecek 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-TUS 1. dönem) başvurular başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2022 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.
Aygün, paylaşımında şunları kaydetti;
"Kıymetli hekimlerimiz, 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1.Dönem başvurularını bugün başlatıyoruz. Başvurularınızı 14-24 Ocak 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Hekimlerimizin sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 3 ilde 4 sınav merkezinde uyguladığımız TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavını bu yıldan itibaren 14 ilde 15 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Hekimlerimize başarılar dilerim."
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